Schleck: «Qu'il soit renvoyé chez lui, ça montre que les contrôles fonctionnent»

Le Luxembourgeois n’a pas mâché ses mots. Selon lui, l’exclusion de Ricco et de l’équipe Saunier Duval après la découverte du cas de dopage est une bonne chose.

Les réactions pleuvent depuis la découverte et l'annonce du cas de dopage de l'Italien Ricco. Il a été emmené par des gendarmes à 12h50 et Son équipe n'a pas pris le départ.

Eric Boyer (manager de Cofidis): «Ce qui est dommage, c'est que certains coureurs ne sachent pas faire du vélo autrement (qu'en se dopant). On a encore des types qui n'ont pas de conscience, qui pensent être plus forts que les autres, qui sont arrogants. Tout ça me navre. Il ne faut plus qu'ils reviennent, qu'ils soient dans le peloton. Ils n'ont plus le droit de pratiquer le métier de coureur cycliste qu'ils ont sali au plus haut point, malgré tous les avertissementes, les mises en garde.»