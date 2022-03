Luxembourg/Russie : Schneider et Krecké ont démissionné

LUXEMBOURG - Les anciens ministres luxembourgeois, Étienne Schneider et Jeannot Krecké, ont démissionné de leur poste au conseil d'administration du groupe russe Sistema.

Étienne Schneider et Jeannot Krecké ne siègeront plus au conseil d'administration de Sistema.

Leur position était devenue intenable. Les anciens ministres socialistes de l'Économie, Étienne Schneider et Jeannot Krecké, ont démissionné du conseil d'administration de Sistema. Basé à Moscou, le conglomérat contrôlé par l'oligarque Vladimir Ievtouchenkov possède notamment le plus important opérateur mobile de Russie et la East-West United Bank au Luxembourg.