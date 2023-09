Schueberfouer: Les employés en haut du grand huit sans sécurité ont choqué

Règles de sécurité non respectées

Selon lui, l'Inspection du travail et des mines (ITM) n'a pas non plus été informée et ne s'est pas déplacée. En revanche, une mise en demeure a entre-temps été envoyée à «Wilde Maus XXL». La Ville de Luxembourg, qui est responsable de la sécurité des manèges et de leurs clients, observe également la situation d'un œil attentif. «Il est inacceptable que quelqu'un grimpe sur un manège sans être assuré», proteste la bourgmestre DP Lydie Polfer. Selon elle, les contrats des forains stipulent que toutes les règles de sécurité pour les clients et le personnel doivent être respectées, «ce qui n'a pas été fait ici». Une lettre en ce sens de la mairie serait déjà en route vers le Glacis.