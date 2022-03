Politique en Allemagne : Schulz élu à l'unanimité à la tête du SPD

Le challenger de Merkel aux législatives de septembre a été élu dimanche à la tête du parti social-démocrate allemand avec 100% des voix, un score unique dans l'histoire du SPD.

Alors que les médias allemands lui prédisaient un score supérieur à 90%, Martin Schulz a même dépassé le record historique de 99,71%, obtenu en 1948 par Kurt Schumacher. Il a obtenu l'ensemble des 605 voix. «À partir de maintenant, le combat commence pour devenir le premier parti et conquérir la chancellerie», a déclaré, «profondément ému», l'ancien président du Parlement européen, 61 ans, à l'issu du vote des militants du SPD, réuni en congrès extraordinaire à Berlin.

Il succède au chef de la diplomatie allemande et vice-chancelier, Sigmar Gabriel, qui présidait le SPD depuis novembre 2009 mais qui avait renoncé à mener la campagne pour les législatives du 24 septembre au profit de M. Schulz, beaucoup plus populaire que lui. «Je veux devenir chancelier», a encore martelé Martin Schulz, répétant sa volonté de déboulonner Mme Merkel, élue depuis 2005 et qui brigue un quatrième mandat consécutif.