Formule 1 : Schumacher pénalisé de 10 places pour la prochaine course

Michael Schumacher sera pénalisé de dix places sur la grille du prochain Grand Prix de Belgique pour avoir dangereusement serré Rubens Barrichello contre le muret des stands alors que celui-ci le dépassait dimanche à Budapest.

Schumacher et Barrichello, qui ont tous les deux été entendus après la course par les commissaires de la FIA, ont cohabité chez Ferrari pendant six saisons, entre 2000 et 2005, l'Allemand étant alors clairement favorisé par rapport au Brésilien.