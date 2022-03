Reconversion : Schumacher, pilote d'essai chez Pirelli?

Le manufacturier italien a proposé vendredi un poste au septuple champion du monde allemand, au lendemain de l'annonce de sa retraite officielle.

La «proposition» de Pirelli est d'autant plus ironique que Schumacher, 43 ans, a été cette saison le pilote le plus critique au sujet des pneus Pirelli. Leur fenêtre d'utilisation optimale est très difficile à trouver par les ingénieurs et les pilotes, aux essais et en course, et leur niveau de performance a tendance à décliner brutalement, d'un tour à l'autre.