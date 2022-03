Ross Brawn : «Schumacher sera champion du monde 2010»

Le patron de l'écurie Mercedes, Ross Brawn, a dit lundi miser sur l'Allemand pour le titre de champion du monde 2010 de F1 mais pas pour gagner le premier Grand Prix de la saison.

À la question de savoir quel pilote parmi les quatre concurrents champions du monde Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Jenson Button et Michael Schumacher avait le plus de chance de remporter le titre de champion du monde 2010, M. Brawn a répondu au quotidien Bild: "Michael sera champion du monde". En revanche, "je ne crois pas que Michael Schumacher puisse gagner la première course", le 14 mars à Bahreïn après 1239 jours sans compétition, a-t-il ajouté.