Jacques Laffite : «Schumacher sera performant»

Ancien pilote et consultant de TF1, Jacques Laffite présente la saison 2010 qui débute dimanche, au Bahreïn.

«L’essentiel»: Selon vous, qu'est-ce qui rendra la saison 2010 passionnante?

Jacques Laffite: Il y a le retour de Schumacher, l'arrivée d'Alonso chez Ferrari, l'association des deux champions du monde anglais Button et Hamilton chez Mercedes, les courses avec le plein d'essence... Vraiment on est gâtés!

Les nouvelles écuries ont été décriées. Comment les jugez-vous?

Elles ont des moyens et une expérience moins importants. Les essais ont montré qu'au temps au tour c'est difficile. Mais il faut considérer ce qu'elles apportent. C'est-à-dire six voitures sur la grille et de très bons pilotes comme Trulli (Lotus). Ferrari peut dire ce qu'elle veut, nous sommes vraiment contents qu'elles soient là. Ce n'est jamais facile de débuter en F1 mais cela va faire un beau melting-pot.

Cela ne risque-t-il pas de créer un championnat à deux vitesses?

Mais même si elles sont à deux secondes on s'en f.... Elles vont progresser et les nouvelles règles sur les ravitaillements vont obliger les écuries à élaborer des stratégies différentes. Tout cela va se mettre en place de course en course.

Que pensez-vous des nouvelles règles?

L'abandon du KERS (NDLR: système de récupération d'énergie) est une bonne chose. Cela permettra aux voitures d'être plus compétitives. La fin des ravitaillements en course va aussi modifier beaucoup de choses. Rouler avec 165, 170 ou 180 kg de carburant impose de grands changements. Les moteurs seront très sollicités et on ne pourra plus en utiliser que huit pour 19 courses.

Michael Schumacher sera-t-il performant ou est-il trop vieux?

Il sera performant J'ai arrêté ma carrière après un accident à 43 ans alors que je venais de faire une deuxième place entre Senna et Prost (NDLR: Grand Prix des États-Unis 1986). S'il revient, c'est qu'il est motivé. Son association avec Ross Brawn a déjà fait ses preuves avec sept titres de champion du monde. De plus, il dispose d'un coéquipier superbe avec Nico Rosberg. Non vraiment, il ne revient pas pour faire de la figuration.

Quelles sont les chances de Renault F1 qui bénéficie d'un nouvel investisseur luxembourgeois?

Sur le papier, ce ne sera pas facile cette saison. Mais avec Éric Boullier comme directeur d'écurie, ils ont pris quelqu'un de compétent. Et ils ont de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Pour le reste, les mêmes gens travaillent au sein de l'équipe et Renault est un supermotoriste qui pourrait être champion du monde avec Red Bull. L'écurie dispose aussi d'un excellent pilote avec Robert Kubica. C'est une écurie motivée au sein de laquelle Éric Boullier a tout à prouver. Il peut vraiment faire un bon boulot. Et nous, Français, sommes vraiment contents que l'écurie Renault ait réussi à survivre.

Quels seront les tournants de la saison?

Nous allons débuter par Bahreïn, l'Australie, la Malaisie puis la Chine. On dit en général qu'il y a une période d'adaptation aux nouvelles règles. Surtout que cette année, il y a eu peu d'essais et il y a encore plein de petites inconnues. La saison devrait vraiment commencer à son arrivée en Europe, au Grand Prix de Barcelone, où l'on commence à en savoir un peu plus.

Qui, selon vous, sera sur le podium du championnat du monde 2010?

Parmi mes favoris il y a Schumacher, Vettel, Hamilton, Button, Alonso. Mais si je dois en donner trois je dirais Alonso, Schumacher s'il a une bonne voiture et Vettel. Mais Button ne sera pas loin.

Et au Grand Prix de Bahreïn ce week-end?

Là je ne ferai pas de pronostics. Les essais se sont déroulés avec des voitures sans essence. Certaines voitures vont changer de robe lors des premiers Grand Prix et cela va beaucoup changer. Mais je pense que l'on retrouvera McLaren, Mercedes, Ferrari et Red Bull devant.

Êtes-vous impatient que la course reprenne?

Je suis consultant pour TF1 depuis treize ou quatorze ans mais cette année je suis particulièrement impatient!