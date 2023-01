Science au Luxembourg : Le Science Center affiche une croissance insolente

DIFFERDANGE – Deux fois plus de visiteurs particuliers qu'en 2021 et trois fois plus qu'en 2019: le centre de découvertes ludique a dressé ce jeudi matin un très bon bilan pour 2022.

Nicolas Didier, directeur du Luxembourg Science Center. ©Editpress/Tania Feller

Deux fois plus de visiteurs particuliers qu'en 2021 et trois fois plus qu'en 2019 (année hors Covid): le Luxembourg Science Center a dressé ce jeudi matin un bilan très positif de l'année 2022. Au total, le centre de découvertes ludique situé à Differdange, dédié aux sciences et aux nouvelles technologies, a enregistré 65 000 visiteurs l'an passé, dont 42 000 particuliers, 21 000 écoliers et étudiants en classe et 2 000 en groupe.

«Le nombre de visites scolaires est enfin revenu au niveau pré-Covid, avec une augmentation de 31% pour les écoles fondamentales et 93% pour les écoles étrangères», note le Science Center. Les trois grandes villes les plus représentées parmi ses visiteurs sont dans l’ordre Luxembourg-Ville, Trèves et Thionville.

Pour 2023, le centre proposera des nouveautés, comme de nouvelles stations interactives (parler avec une intelligence artificielle et cellule à hydrogène) ou un show d'anatomie du cerveau. Il espère accueillir 85 000 à 90 000 visiteurs.