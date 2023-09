«Anti-Nobel»: Ses toilettes sont équipées de la reconnaissance… non faciale

«Mais pourquoi ce mot ne veut plus rien dire?» se demande-t-on à force de le répéter.

Lécher des cailloux quand on est géologue, répéter un mot jusqu’à en perdre le sens, imaginer des toilettes d’analyse des selles: voici quelques exemples des «recherches» récompensées par les anti-Nobel 2023.

Le magazine scientifique humoristique Les Annales de la recherche improbable (Annals of Improbable Research) a présenté les dix lauréats.

Lécheurs de cailloux

Le prix de chimie et géologie est allé à Jan Zalasiewicz, géologue à l’Université de Leicester (Angleterre), «pour avoir expliqué pourquoi de nombreux scientifiques aiment lécher des cailloux». Le lauréat a expliqué avoir écrit son étude intitulée «Manger des fossiles» après s’être rendu compte que «des géologues du XVIIIe siècle utilisaient le goût des cailloux pour mieux les identifier».

Répéter des mots à l’infini

Avec la conclusion que cette répétition rendait singulier quelque chose de familier, et permettait d’atteindre ainsi un état de «jamais vu», et non pas de «déjà-vu».