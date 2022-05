Maladie auto-immune : Sclérose en plaques: la découverte d'un lien avec un virus fait espérer une meilleure riposte

La découverte récente d'un lien entre la sclérose en plaques et le virus d'Epstein-Barr fait espérer une meilleure riposte à terme face à cette maladie, soulignent des spécialistes de la sclérose en plaques avant la journée mondiale de cette maladie, lundi.

Les traitements, qui visent à bloquer l'inflammation, ont «beaucoup avancé ces dix dernières années», et le suivi des patients est «plus individualisé», dit le neurologue Jean Pelletier, de la Fondation Arsep (Aide à la recherche sur la sclérose en plaques).

Et, estime-t-il, de nouvelles avancées pourraient naître d'une découverte particulièrement importante, réalisée en janvier par des chercheurs américains: le virus d'Epstein-Barr est nécessaire au développement de la sclérose en plaques, même si toutes les personnes infectées ne développent pas la maladie.

Celle-ci est une maladie auto-immune du système nerveux central (cerveau et moelle épinière). Elle provoque un dérèglement du système immunitaire, qui s'attaque à la myéline, la gaine protectrice des fibres nerveuses.

Le plus souvent, elle provoque des poussées inflammatoires entrecoupées par des phases d'accalmie. La maladie est très variable d'un patient à l'autre mais peut aboutir à des séquelles, et est l'une des causes fréquentes de handicap chez les jeunes adultes.