Show au Luxembourg: Scooter, ambassadeur du son festif et fédérateur des raves

«Hyper Hyper», «Move Your Ass!», «Fire», «How Much is the Fish?»: les hymnes rave de Scooter ont marqué les années 90 de leur empreinte. Simple mais efficace, la formule est restée la même. Des beats «happy hardcore», rapides sans les ambiances sombres de la techno hardcore, et la voix d’un MC, Hans Peter Geerdes, alias H.P. Baxxter, scandant des mantras rave. Avec plus de 30 millions de disques vendus et plus de 80 certifications, Scooter est une légende de la techno en Allemagne et bien au-delà des frontières germaniques.