Concert au Luxembourg: Scooter, vétéran de l'esprit éternel des raves

Une ambiance à mi-chemin entre le stade de football survolté et une soirée de techno hardcore. Les fans de Scooter n'étaient pas venus pour faire dans la dentelle, samedi. Mais plutôt pour danser et sauter sur les beats, énormes basses et nappes trance de la légendaire formation techno de Hambourg. Et avec le sourire, les Allemands faisant dans le style happy hardcore.

Les écrans vidéos se déployaient tels des vitraux de cathédrale, et le MC et chanteur de Scooter, H.P. Baxxter débarquait aux côtés de deux musiciens aux synthés et d'une troupe de danseuses aux tenues sexy. Dotée d'un étage au fond, la scène était entièrement dédiée à la célébration. «God Save the Rave» ouvrait les festivités, accompagné de feux d'artifice. Les envolées acid techno rythmaient le morceau «Posse», l'hymne cathartique anti pandémie "FCK 2020" retentissait, les flammes jaillissaient et un déluge de BPM propulsait le fédérateur «We Love Hardcore».