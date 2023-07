Ce Luxembourgeois est prêt à tout casser au Scrabble

Tous les joueurs sur un pied d'égalité

Contrairement au jeu classique, «chaque joueur a sa grille et joue avec les mêmes lettres. Celui qui connaît le plus de mots gagne», explique-t-il. Les joueurs ont 2 minutes 30 de réflexion et 30 secondes pour placer leurs lettres. «Il faut savoir trouver les bons mots et où les placer, anticiper sa grille», détaille Garcia Ndunga.