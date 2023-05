Le soldat va être inculpé d’homicide involontaire pour la mort du SDF

«Nous pouvons confirmer que Daniel Penny sera arrêté et poursuivi pour homicide involontaire», a indiqué jeudi dans un courriel un porte-parole des procureurs de Manhattan, ajoutant que ce militaire de 24 ans devrait «comparaître demain (vendredi) pour être mis en accusation devant le tribunal pénal de Manhattan».

Daniel Penny est soupçonné d’avoir provoqué le 1er mai le décès par «compression» au niveau du cou de Jordan Neely, 30 ans, selon la médecine légale de New York.

Vive émotion

Jordan Neely, un jeune afro-américain qui vivait dans les rues de Manhattan, était réputé depuis dix ans pour sa ressemblance et des performances imitant celles de la légende de la musique et de la danse Michael Jackson (1958-2009).

C’est une vidéo du drame, diffusée par toute la presse, qui avait déclenché une vive émotion à New York. Durant cinq minutes, elle montre la victime au sol dans un wagon du métro de New York, Daniel Penny couché derrière pour l’entraver et lui serrer le haut du corps.