Controverse sur TikTok: Se balader en se filmant: la vanité du développement personnel

Avec plus de 153 millions de vues sur TikTok, le hashtag #hotgirlwalk a le vent en poupe. L’instigatrice de ce mouvement s’appelle Mia Lind, alias @exactlyliketheothergirls. Comme beaucoup de monde pendant les confinements successifs, la jeune femme, âgée de 22 ans, s’est promenée tous les jours. Au fil du temps, elle a développé une version originale de sa balade quotidienne, dont elle a présenté les détails sur TikTok en 2021. Aujourd’hui, c’est devenu un phénomène mondial.

Le principe du Hot Girl Walk? Il est simple. Selon Mia Lind, il suffit de suivre trois règles. Tout d’abord, la promenade doit être d’au moins six kilomètres et faite à l’extérieur. Par ailleurs, une liste de chansons motivantes doit être réalisée pour cet exercice physique en particulier. Enfin, il faut tâcher de se concentrer sur les trois choses ci-dessous pendant la balade.

3. Se dire à quel point on se sent sexy.

2. Réfléchir à ses objectifs et au sentiment qu’on éprouvera quand on les aura atteints.

Sur Spotify, la liste de chansons officielle du Hot Girl Walk, créée par Mia Lind, est suivie par quelque 90’000 personnes et sur TikTok, des utilisatrices publient, chaque jour, des vidéos de leurs balades.

Objectif bien-être

Il n’y a pas d’objectifs physiques à atteindre avec le Hot Girl Walk, seules la confiance en soi et la motivation doivent être stimulées. «Beaucoup de gens pensent que le Hot Girl Walk consiste à perdre du poids, mais ce n’est pas le cas, explique Mia Lind. Les plus grands changements sont ceux qui commencent à l’intérieur.»

Néanmoins, cela ne l’empêche pas de poster régulièrement des photos avant/après montrant à quel point elle a perdu du poids grâce à ses promenades. Elle encourage également les autres utilisatrices à savourer publiquement leurs progrès, leurs vidéos et leurs jolies tenues ainsi qu’à parler des objectifs atteints.

Une tendance qui suscite de vives critiques

La positivité toxique est un extrême qui impose la pensée positive comme la voie royale, au détriment de l’expression de sentiments négatifs selon la devise du Good Vibes Only (bonnes vibrations seulement).

La pression à bien s’habiller pour aller se promener est aussi décriée. Pour contrer ce mouvement, la TikTokeuse Kate Glavan préconise le Fugly Hag Stroll (la promenade d’une sorcière moche). Le concept? Ne pas se prendre la tête et enfiler ce que l’on trouve en premier dans son armoire. Côté musique, on écoute une chanson qui reflète l’humeur du jour.

Dans une interview accordée au magazine en ligne «Bustle», Kate Glavan confie que, même si elle comprend les avantages du Hot Girl Walk, ces «vidéos lisses et toutes identiques» dans lesquelles des utilisatrices postent la même routine pendant leur marche ne sont utiles ni pour elle ni pour les autres.

«J’ai un problème avec la manière dont certaines personnes font étalage de leur façon de prendre soin d’elles, confie-t-elle. Cela donne souvent l’impression que le bien-être est réservé aux filles blanches et minces qui portent de jolis ensembles de yoga et boivent des jus verts hors de prix.»

Qu’elles soient parfaitement coiffées ou non, Mia et Kate sont au moins d’accord sur une chose: les promenades et l’exercice physique sont bons pour la santé. Qu’ils soient filmés ou pas.