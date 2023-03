Journée du bonheur au Luxembourg: «Se balader», «passer du temps avec des proches»… les petits plaisirs des résidents

1 / 6 A l'occasion de la Journée internationale du bonheur ce lundi, L'essentiel est allé demander aux résidents quels étaient leurs petits plaisirs simples. Pour Francisco, 19 ans, c'est «préparer chaque matin le petit déjeuner à mon petit frère âgé de 4 ans». Vincent Lescaut/L'essentiel Daniele et Valentina pensent au «soleil, à la mer et à l'été» de leur région natale italienne, les Pouilles. Mais avec ces jours frais et pluvieux, difficile de satisfaire le couple. Vincent Lescaut/L'essentiel Martine (à gauche) adore se balader avec ses deux chihuahuas et Alisson (à droite) n'a d'yeux que pour son petit garçon Eden, son «petit bonheur à elle». Vincent Lescaut/L'essentiel

Quand on demande à Francisco, 19 ans, ce qu'il préfère dans la vie, il ne réfléchit pas longtemps: «préparer chaque matin le petit déjeuner à mon petit frère âgé de 4 ans». Un exemple de plaisirs simples mis en avant par la Journée internationale du bonheur qui se tient ce lundi 20 mars. Et ce n'est pas Alisson qui va le contredire, jeune maman, elle passe tout son temps libre avec son petit garçon de 13 mois, Eden, son «petit bonheur à elle» «J'aime tellement le voir sourire et s'amuser», confie-t-elle. Les moments en famille restent parmi les plus cités par les résidents interrogés.

En évoquant le bonheur, Daniele et Valentina pensent au «soleil, à la mer et à l'été» de leur région natale italienne, les Pouilles. Mais avec ces jours frais et pluvieux, difficile de satisfaire le couple. De leur côté, André et sa femme Jacqueline en sont fous. «On adore le froid… Nous venons du Brésil où il fait très chaud, ici c'est agréable». Arrivés en décembre dernier, le couple commence seulement à s'acclimater au Grand-Duché et ses paysages relativement verts, qui plaisent. «On adore faire du trail dans la nature, c'est notre truc» dit-il, mais avant ça, hors de question de passer outre «le petit café du matin» qui fait du bien.

Anabella en sait quelque chose sur les petits bonheurs du quotidien. «J'adore lire et surtout appeler ma famille qui se trouve au Portugal». Dans la famille de Norman, chacun a ses préférences, lui adore «jouer avec ses jouets» et sa maman Aizhan opte plutôt pour «la natation et la danse». Plus casanière, Camara, jeune mère de famille également, privilégie de son côté son foyer: «J'adore faire le ménage à la maison et d'ailleurs j'en ai fait mon métier!», plaisante-t-elle.