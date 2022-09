Au Luxembourg : «Se chauffer ne doit pas devenir un luxe qui dépend du salaire»

On le sait, les prix de l'énergie explosent et la pénurie de gaz menace, depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine et que l'Union européenne a répliqué en prenant des sanctions contre Moscou, gros fournisseur de gaz. Au Luxembourg, le gouvernement fait face au problème et le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre de l'Énergie Claude Turmes se sont fendus d'une conférence de presse ce vendredi, à l'issue d'un conseil de gouvernement lors duquel les ministres ont planché sur le sujet.