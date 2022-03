Carnaval au Luxembourg – «Se déguiser en Gëlle Fra, un clin d'oeil au pays»

Carnaval au Luxembourg : «Se déguiser en Gëlle Fra, un clin d'œil au pays»

FENTANGE - Trois générations se sont unies du Luxembourg à l'Espagne, en passant par la Lorraine, pour permettre à Pauline, onze ans, de se déguiser en «Gëlle Fra» pour le carnaval.

Pauline, onze ans, a pu compter sur la motivation de sa maman Isabelle et sur le talent de sa grand-mère, Josefina, pour se déguiser en «Gëlle Fra». Isabelle Conotte

Pour célébrer le carnaval au Luxembourg, Josefina, 75 ans, Isabelle, 43 ans, et Pauline, onze ans, ont rivalisé d'imagination pour atteindre un bel objectif commun: transformer une jeune fille en «Gëlle Fra». Le clin d'œil est sympa et force est de constater, photos à l'appui, que le résultat est une vraie réussite.

«Chaque année, l'école de Fentange (Hesperange) organise un petit challenge de déguisement», nous a expliqué Isabelle, la maman de Pauline. «C'est toujours ce qui est fait par soi-même qui est récompensé par les professeurs. Plutôt que l'originalité, c'est surtout l'implication de chaque élève dans la réalisation de son costume qui est mis en avant».

«On s'est mis à fond...»

Pour sa dernière année à l'école fondamentale de Fentange, Pauline et sa maman ont décidé de mettre le paquet. «On s'est dit que ce serait bien de proposer un déguisement en lien avec les symboles du Luxembourg», nous a précisé Isabelle. «Je suis d'origine française, le papa est espagnol et nous sommes ici depuis la naissance de Pauline. On a donc pensé à la Gëlle Fra et on s'est dit que ce serait un super symbole».

Avoir des idées est une chose, les concrétiser en est autre. «J'ai la chance d'avoir une belle-mère qui est couturière chez Loewe, une grande maison de couture à Madrid», poursuit Isabelle. «Je lui ai soumis l'idée et elle lui a cousu le déguisement sur mesure. On a ensuite cherché du colorant pour la peau et du spray pour les cheveux. Et évidemment la couronne. On s'est mis à fond. Et pour illustrer tout ça, on a la chance, ce lundi, qu'il fasse beau au Luxembourg. D'habitude, je ne mets jamais de photos des enfants sur Instagram et là, je me suis dit: "C'est bon, c'est trop beau"».

«Pauline se prend au jeu chaque année», poursuit Isabelle. «Elle et son frère, ils aiment bien se déguiser. C'est vraiment ludique et même si on ne ne gagne pas le challenge, on en rigole. Si on ne gagne pas cette année, ce sera pas grave, car on voulait vraiment faire quelque chose par nous-mêmes et un clin d'œil au Luxembourg».

Isabelle le reconnaît volontiers. Sans la grand-mère de Pauline, elle n'aurait pas pu compter sur un tel costume de «Gëlle Fra». «Josefina, 75 ans, a des mains en or», se félicite sa belle-fille. «Elle devrait être à la retraite, mais chez Loewe, il la garde pour les défilés. Je lui ai soumis le projet l'année dernière. Elle a cherché le tissu, elle a fait le plan de la robe et quand on est venu à Madrid à Noël, elle l'a montée sur Pauline pour lui couper sur mesure. La robe est même doublée de l'intérieur pour que ça tombe bien».

«Entre mamans, on se challenge pour trouver des trucs»

Pour la petite famille domiciliée à Fentange, participer au carnaval est une forme d'intégration au Luxembourg. «À la base, ma famille vient de Lorraine dans une région où cette tradition est présente», souligne Isabelle. «C'est donc quelque chose de germanique que l'on avait déjà en nous, même en France. Le carnaval pour nous, ce n'est donc pas quelque chose d'exotique».

Par rapport au déguisement "Gëlle Fra" de Pauline, le secret a été bien gardé jusqu'à lundi. «Certaines se déguisent en princesses de Starwars et une amie d'Esch a même été jusqu'à reproduire les casques de Daft Punk. Entre copines et entre mamans, on se challenge un peu pour trouver des trucs. On bricole et moi, j'ai tout donné avec le maquillage. Là, aussi, j'ai tout trouvé à Madrid, dans une boutique qui s'appelle Maty. C'est une boutique extraordinaire "à l'ancienne" où il y a vraiment tout. Les perruques... Ils sont connus également, car ils font beaucoup les habits de flamenco». Et comme la magie du carnaval ne dure malheureusement pas toute l'année, la robe de Pauline sera certainement un modèle unique pour un moment unique.