Alerte au Luxembourg: Se faire gonfler les lèvres à petit prix? «Fuyez!»

LUXEMBOURG – Frôler la perfection c'est aussi, parfois, jouer avec le feu. Face aux dérives des pratiques esthétiques bon marché, de plus en plus courantes, des experts au Grand-Duché mettent en garde.

Téléréalité, réseaux sociaux… À force d'être sans cesse confrontés aux diktats de la perfection, nos petits défauts peuvent devenir de gros complexes, tentant des femmes, de plus en plus jeunes, à passer à l'acte. Botox, «Russian Lips», acide hyaluronique pour augmenter le volume des fesses, rhinoplastie dite «médicale», fils tenseurs… la médecine esthétique, moins lourde et invasive que la chirurgie esthétique, est en plein essor. Les projets pour améliorer l'apparence sont nombreux, mais beaucoup succombent aux sirènes des interventions «bon marché», dans le salon de beauté du coin ou dans des établissements à l'étranger.

En janvier dernier, un syndicat national du secteur avait émis une alerte en France, contre ces «fake injectors» pseudo-spécialistes, qui pratiquent des injections en toute illégalité, provoquant des séquelles parfois irréversibles. Le cas de Luna Skye, starlette de téléréalité victime d'une infection grave suite à des injections aux fesses, a notamment mis en lumière le problème. Qu'en est-il de notre côté de la frontière? L'essentiel a pu rencontrer deux spécialistes du Grand-Duché qui confirment la tendance.

«Si vous arrivez chez quelqu'un et qu'il vous propose tout de suite d'attaquer le traitement, en général, ce n'est pas bon signe» glisse Augusto André Baptista, chirurgien oral et médecin dentiste au sein du centre Esthemed, à Luxembourg-Ville. Selon lui, il est primordial pour le ou la patient(e) de s'attarder sur «le pédigrée du praticien, ses diplômes mais aussi le feeling, la stabilité et la structure de l'établissement».

Autre point incontournable, avant de se lancer dans la médecine esthétique: s'assurer du suivi proposé par son interlocuteur. «Le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont certaines connaissances mais ne savent pas gérer les complications», explique le Dr. Baptista. «De la simple dissymétrie aux graves nécroses» l'établissement de la capitale admet recevoir, en moyenne, «une personne concernée par mois». Sollicité par L'essentiel, le ministère de la Santé dit être en contact avec les autorités judiciaires lorsqu'un dossier est signalé, le Luxembourg n'étant «pas épargné par des mauvaises pratiques isolées».

Le constat a ses limites puisque, généralement, les patients qui s'orientent vers des alternatives moins chères «savent que c'est illégal, abonde Rodolphe Brun, médecin esthétique chez Esthemed. La principale motivation c'est le prix très low cost». Et de fait, les cas de séquelles sont très peu dénoncés. Mais le professionnel insiste sur la nécessité de ne pas négliger le choix du praticien: «Pas n'importe qui peut s'improviser médecin esthétique. Il faut connaître le patient, sentir au bout de son aiguille où l'on est, repérer le plan (NDLR : derme, muscle, graisse…). Ce sont des années d'expérience. Les complications très graves se produisent par une méconnaissance totale de l'anatomie de la face».

Une injection mal effectuée dans la zone du nez, par exemple, peut rendre le patient aveugle si la complication n'est pas détectée correctement à temps. «Lorsqu'on porte un consentement éclairé au patient, ce dernier doit être mis au courant des complications possibles». Des informations qui ont tendance à être dissimulées par des personnes sans expérience. «En tant que médecin, je suis obligé de dire tout ce qui peut arriver».

Au fléau des praticiens auto-proclamés s'ajoutent les produits illégaux, étiquetés botox ou acide hyaluronique, mais qui en réalité contiennent de l'huile de coco ou autres dérivés. «C'est extrêmement dangereux», insiste Augusto André Baptista, qui plaide pour un meilleur encadrement de la pratique au Luxembourg. «On n'a rien pour contrôler. On est au balbutiement de la mise en place d'une agence de médicaments».

Le ministère de la Santé confirme que «la législation autour de ces pratiques n'est pas toujours claire». Le développement des offres dans les cabinets d'esthétique est aussi «une dérive», avancent de concert les deux professionnels chez Esthemed: «Les esthéticiennes cherchent par des voies un peu illégales à se former. Les vraies formations sont universitaires par des professionnels, puis vient l'expérience. La médecine esthétique est un milieu restreint et très élitiste et c'est tant mieux!».

Si les mises en garde se multiplient, jusqu'au Grand-Duché, c'est que l'essor des réseaux sociaux a fait exploser le phénomène et que les patientes mutilées, désireuses de ressembler à leur idole, sont de plus en plus nombreuses. Sur Instagram, surtout, des centaines de comptes proposent à prix cassé des injections sauvages.

«Les réseaux sociaux sont une chimère, insiste le Dr. Baptista. On y montre un bon cas parmi des milliers, ce n'est que de la façade», évoquant également une distorsion totale de la réalité grâce aux filtres ou aux logiciels de retouche d'image, mettant en lumière la dysmorphophobie dont souffrent beaucoup de jeunes filles. «Vous avez des personnes, quoiqu'on leur fasse, elles trouveront toujours que quelque chose ne va pas chez elles. C'est le problème des réseaux sociaux. Cela développe des problèmes d'image de soi. En tant que praticiens, nous sommes formés à gérer cela» soulignant l'importance d'un accompagnement médical mais aussi psychologique. «Un patient, ce n'est pas juste une bouche», ajoute-t-il.

Une augmentation des lèvres pour 150 euros? «Impossible. C'est presque le prix du produit, et encore, de très mauvaise qualité. Ça devrait alerter. Quand c'est trop low cost, c'est qu'il y a un souci», s'emporte Rodolphe Brun, qui évoque plutôt un prix moyen autour de 450 euros au Grand-Duché.

En somme, si vous n'avez pas le budget, fuyez, «ça évite les problèmes, les mauvais résultats». Pour contrer les pratiques illégales et inciter les patients à opter pour un cadre officiel, le cabinet Esthemed n'hésite pas à s'adapter au «langage des réseaux sociaux»: «Lorsque j'ai des demandes très spécifiques, comme le Russian Lips, qui est un terme nommé par les Instagrammeuses pour désigner des lèvres très gonflées, à l'aspect de poupée. Au début je refusais parce que personnellement, je préfère tout ce qui est naturel. Pourquoi j'accepte désormais? Parce que sinon, elles vont voir quelqu'un d'autre, parce qu'elles le veulent, quoi qu'il arrive», explique le médecin esthétique, qui souhaite «trouver un bon compromis où la patiente repart heureuse». Et en toute sécurité. Rappelons que pour faire des injections au Luxembourg, il faut être âgé(e) de 18 ans minimum ou être accompagné(e) d'un parent pour les patients mineurs.