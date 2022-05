Au Luxembourg : Se laver les mains, «c'est se protéger soi-même»

LUXEMBOURG – Ce jeudi 5 mai, c'est la Journée mondiale de l'hygiène des mains. L'occasion de rappeler l'importance cruciale de ce geste simple au quotidien.

«L'hygiène des mains est une mesure de santé publique, elle fait partie des premiers gestes recommandés par l'Organisation Mondiale de la Santé lors de la pandémie», rappelle le ministère de la Santé. Celui-ci évoque l'importance d'un geste simple, et pourtant crucial: se laver les mains.

C'est «l'une des méthodes les plus efficaces pour prévenir et réduire la propagation de bactéries et des virus à l'origine de maladies», rappelle le ministère. Avec la pandémie, tout le monde s'est davantage lavé les mains qu'avant, il faut à présent garder cette habitude.