Santé : Se lisser les cheveux augmenterait le risque de cancer de l'utérus

Selon une étude américaine, le risque de cancer de l'utérus est plus de deux fois et demie plus élevé chez les femmes qui utilisent des produits lissants.

Les produits utilisés sur les cheveux sont nocifs pour la santé, révèle l'étude. Pexels

Les produits de lissage des cheveux peuvent augmenter considérablement le risque de développer un cancer de l'utérus chez ceux qui les utilisent fréquemment, selon une vaste étude publiée lundi, indiquent nos confrères de The Guardian.

Cette étude auprès de 34 000 femmes âgées de 35 à 74 ans sur une période de 11 ans menée par Alexandra White de l'US National Institute of Environmental Health Safety (NIEHS) arrive à la conclusion que «1,64% des femmes qui n'ont jamais utilisé de fer à lisser ont développé un cancer de l'utérus avant l'âge de 70 ans, mais pour les utilisatrices fréquentes de cet appareil, ce risque monte à 4,05%». Soit un risque plus de deux fois et demie plus élevé pour celles qui ont utilisé des produits de lissage plus de quatre fois au cours de l'année précédente.

Chez les femmes noires

Des études antérieures avaient déjà mis en évidence la présence de perturbateurs endocriniens dans ce type de produits. Alexandre White, dans the Journal of the National Cancer Institute, estime que les conclusions de son étude prouvent une nouvelle fois que «des recherches supplémentaires sont justifiées pour identifier les produits chimiques spécifiques à l'origine de cette association observée».

Notamment pour les femmes noires plus durement touchées par le cancer de l'utérus, premier cancer gynécologique aux États-Unis selon le Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Elles utilisent en effet plus fréquemment des produits de lissage ou de défrisage et ont tendance à les utiliser à un âge plus précoce que les autres ethnies.