Baleiniers japonais : Sea Shepherd rentre au port en criant victoire

Les navires endommagés lors de heurts avec les baleiniers japonais, sont rentrés au port mercredi en Australie, au terme d'une âpre campagne de harcèlement dans les eaux glacées de l'Antarctique.

Le Steve Irwin, le Bob Barker et le Sam Simon ont tous trois accosté avec des avaries occasionnées lors de leurs confrontations avec les navires-harponneurs nippons et estimées à 1 million de dollars australiens (environ 800 000 euros).

Le quatrième navire, le Brigitte Bardot, se trouvait en un endroit non communiqué, avec à son bord le Canadien Paul Watson, recherché par Interpol à la demande du Costa-Rica où il est accusé d'avoir mis en danger un équipage lors d'une opération contre la chasse aux requins en 2002.

Le Japon s'était fixé cette année un quota de plus de 1 000 petits rorquals (ou baleine de Minke) ou rorqual commun. Sea Shepherd affirme que seulement 75 ont été harponnés. Les navires des écologistes avaient pris la mer en novembre. Le capitaine du Bob Barker, Peter Hammarstedt, estime que la campagne a été la plus fructueuse, mais également la plus dangereuse, des neuf opérations saisonnières menées depuis sa création par l'organisation.