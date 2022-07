Concert au Luxembourg : Sean Paul, éternel prince de la fête

ESCH-BELVAL – La star du dancehall était de retour ce soir à la Rockhal, avec son cocktail de hits, en mode fiesta.

Un immense drapeau de la Jamaïque derrière eux, un DJ et un MC faisaient monter la sauce à coup de «Are you ready» et autre «Pull up», des vidéos retraçaient les temps forts de sa carrière: Sean Paul sait s'y prendre pour alimenter sa propre légende.