Ankara : Séance houleuse au parlement turc

Le cas d’une femme qui a déposé une plainte contre son ex-mari et ses parents, qu’elle accuse de l’avoir mariée de force lorsqu’elle avait six ans, a suscité cette semaine un tollé en Turquie. Le père de cette femme est un influent leader d’une confrérie religieuse, dont l’ex-mari est également membre. Aujourd’hui âgée de 24 ans et divorcée, la victime affirme avoir subi des abus sexuels depuis l’âge de six ans. La victime a déposé sa plainte en 2020 dans cette affaire où aucune interpellation n’a encore eu lieu.