Guerre et foot – «Séba» Thill a perdu son entraîneur, parti combattre

Sébastien Thill et son coach Yuriy Vernydub lors d'une conférence de presse à Kiev le 6 décembre dernier avant le match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk.

Le conflit en Ukraine impacte décidément directement toute la famille Thill. Alors qu'il s'est sans doute fait un sang d'encre pour ses deux frères, Olivier et Vincent, qui évoluent à Poltava en Ukraine, Sébastien Thill a dû faire face au départ de son entraîneur, Yuriy Vernydub.

Le technicien ukrainien de 56 ans a en effet répondu à l'appel du président Zelensky et s'est engagé dans l'armée. Une décision prévisible depuis ses déclarations, jeudi dernier, à l'issue du match de Ligue Europa contre Braga: «J’ai une femme, deux enfants, deux petits-enfants, frères et sœurs, je leur souhaite la santé et que cette guerre ne les touche pas. Quand j'arriverai en Moldavie, je demanderai à aller dans ma famille, s'ils ont besoin de mon aide, je serai toujours là».