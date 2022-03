Formule 1 : Sebastian Vettel: «Je me suis réveillé choqué»

Sebastian Vettel et Max Verstappen ont pris position, jeudi, en faveur d’une annulation du Grand Prix de Russie, après l’invasion de l’Ukraine.

Les champions du monde de Formule 1 Max Verstappen et Sebastian Vettel ne se voient pas participer au Grand Prix de Russie en septembre, ont-ils réagi à Barcelone, jeudi, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. «Je me suis réveillé choqué. C’est horrible de voir ce qu’il se passe. Pour ma part, mon opinion est que je ne devrais pas y aller, je n’irai pas», a réagi l’Allemand Sebastian Vettel, lors d’une conférence de presse en Catalogne, où se déroulent des essais de présaison de F1.

«Je pense que ce serait mal de faire une course dans le pays, a-t-il continué, alors que le GP est prévu le 25 septembre, à Sotchi. Je suis désolé pour les personnes innocentes qui perdent leur vie, qui sont tuées pour des raisons stupides», et en raison de «dirigeants très étranges et fous», a-t-il déclaré. «Nous allons en parler, mais ma décision est déjà prise», a conclu le pilote d’Aston Martin.