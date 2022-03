Formule 1 : Sebastian Vettel remporte le GP de Malaisie

Le pilote allemand de l'écurie Red Bull a remporté, dimanche, la deuxième course de la saison, courue sur le circuit de Sepang. Il devance son coéquipier Mark Webber et Lewis Hamilton.

Kimi Raikkonen moins à l'aise

Il va sans doute aussi y avoir des discussions chez Mercedes. Nico Rosberg (All/4e) a été poliment prié de rester derrière Hamilton en fin de course, alors qu'il semblait plus rapide. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) a été éliminé dès le 2e tour après une touchette avec Vettel dans le 1er tour, puis la perte de son aileron avant. L'écurie Sauber-Ferrari a ouvert son compteur grâce à la 8e place décrochée par Nico Hülkenberg (All).