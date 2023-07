Défi au Luxembourg: Sébastien Cayotte a débuté son périple à vélo vers Istanbul

C'est sur l'air de «Final countdown», du groupe suédois Europe, et devant une quarantaine de spectateurs, que Sébastien Cayotte s'est élancé mardi, à 14h10, de la place de l'Hôtel-de-Ville à Esch-sur-Alzette, pour un périple de 3 000 km à Vël'OK à destination d'Istanbul. Avec, en filigrane, une action solidaire en faveur de CSI Luxembourg. «Ils aident des personnes défavorisées, comme les enfants réfugiés au Rwanda, qui ont besoin d’être scolarisés. C’est une super cause, que je suis depuis deux ans», explique le cycliste de l’extrême.

À quelques minutes du grand départ, l’Eschois se disait «motivé! J’ai un peu de pression, mais ça va bien se passer», glissait-il, confiant et tout sourire. Celui qui a prévu de boucler les 3 000 bornes «entre 27 et 30 jours», avoue que «cela dépendra des petits aléas, de la forme du moment». Réaliste, le jeune homme de 28 ans «s’attend à rencontrer des problèmes mécaniques, et craint d’éventuelles douleurs au niveau des genoux ou des tendons en cas de chute. Bref, il se peut que j’aie besoin de quelques jours de repos».