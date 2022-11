Selon un magazine: Sébastien de Luxembourg, un célibataire très convoité

Un Luxembourgeois figure parmi les célibataires les plus convoités d’Europe. Le prince Sébastien de Luxembourg, 30 ans et cinquième enfant du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Marie Teresa, ne laisse visiblement personne indifférent outre-Manche. Selon le magazine Tatler, référence pour l’élite britannique depuis 1709, le jeune homme vient d'arriver dans le «Little Black Book» qui répertorie les 200 Britanniques et Européens les plus séduisants.