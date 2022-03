Sébastien Tellier fait dans le remue-méninges sous acide

ESCH-BELVAL - Il y

a Tellier le musicien

et Tellier le comique. Jeudi dernier, la

Rockhal invitait

à un one man show.

C'est avec «Over The Top» que Sébastien Tellier fait son entrée dans le Club. D'un pas léger, il se promène sur la scène comme d'autres se promènent le long de la Seine, il flâne. «Over The Top», traduisez «Exagéré», n'est pas un titre anodin du tout. Il décrit bien la démarche musicale et stylistique de quelqu'un qui s'est construit un personnage de toute pièce et qui a au moins l'honnêteté de l'avouer.