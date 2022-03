Ligue Europa : Sébastien Thill encore buteur en Coupe d'Europe

Après deux buts en C1, Le Luxembourgeois a ouvert son compteur en Ligue Europa et son Sheriff Tiraspol s'est imposé contre Braga (2-0), jeudi.

Après un parcours plus qu'honorable en Ligue des champions, le Sheriff Tiraspol a pris une belle option sur la qualification en huitièmes de finale de la Ligue Europa en dominant Braga, à domicile. Sébastien Thill s'impose, lui, comme une véritable révélation au niveau européen.

Sur la dynamique de ses deux buts marqués en C1 (dont un merveilleux sur la pelouse du Real), le Luxembourgeois a récidivé ce jeudi, en convertissant un penalty juste avant la mi-temps. L'ancien Messin Adama Traoré a aggravé la marque à la 82e pour donner un peu plus de relief à la victoire des Moldaves sur le club portugais (2-0).

Dans les autres rencontres du début de soirée, la sensation est venue de Dortmund, où le Borussia a été humilié par les Glasgow Rangers (2-4). Le FC Barcelone et le Napoli ont, eux, fait match nul au Camp Nou (1-1), tandis que le Betis Séville s'est imposé sur la pelouse du Zenith Saint-Pétersbourg (2-3).

Plus tard, le FC Porto a battu la Lazio Rome (2-1) grâce à un doublé de Martinez, et le FC Séville a disposé du Dinamo Zagreb (3-1). Succès également pour l'Atalanta Bergame sur l'Olympiakos (2-1). Le RB Leipzig et la Real Sociedad se sont quittés dos à dos. En Ligue Europa Conference, Marseille a gagné contre Karabagh (3-1) à domicile, grâce notamment à un doublé de Milik.