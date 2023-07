Pour la bonne cause :

Pour la bonne cause : Sébastien va rejoindre Istanbul avec un vélo de la ville d'Esch

Sébastien Cayotte et son Vël'OK vont traverser l'Europe, pour soutenir une bonne cause.

3 000 kilomètres à la seule force des mollets. Sébastien Cayotte, 28 ans, s’apprête à relier Luxembourg à Istanbul à Vël’OK, les vélos de location de la ville d’Esch. L’enseignant n’en est pas à son coup d’essai après avoir déjà relié Luxembourg à Paris et Amsterdam avec un Vel’OH! et Rome à Vël’OK. Le tout étant parti d’une blague entre amis pour rejoindre Paris à faible coût. Il a alors décidé de vivre ses diverses épopées pour la bonne cause.

Après avoir plusieurs fois soutenu Kriibskrank Kanner, il se lance dans un nouveau défi avec CSI Luxembourg: «Cette fois, je voulais soutenir une association qui avait plus besoin de ma visibilité, avec Kriibskrank Kanner, c’était super, mais c’est une association déjà très en vue, ici je soutiens un plus petit projet, qui est plus en rapport avec mon métier».

Il visait Moscou

Effectivement, l’argent récolté financera la construction d’une école à Kigali, au Rwanda, où Sébastien a d’ailleurs pu se rendre: «Pour moi, ça a été super enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel, vu que j'ai pu échanger avec des enseignants rwandais et leurs élèves pendant ma visite». L'ouverture de l'école est prévue pour septembre et devrait principalement accueillir des élèves réfugiés.