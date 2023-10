10% des dauphins d’un lac brésilien décimés par la canicule

Environ 10% de la population de dauphins d’un lac d’Amazonie brésilienne, a été décimé en une semaine, fin septembre, en raison de la canicule et de la sécheresse historique qui touche la région, ont annoncé des chercheurs, mardi.

Au total, 153 dauphins ont été retrouvés morts lors de la dernière semaine de septembre, dans le lac Tefé, où la température de l’eau a été mesurée à 39,1 degrés, sept de plus que la normale, selon l’Institut pour le développement durable Mamiraua et l’antenne brésilienne de l’ONG de défense de l’environnement WWF.

Ce lac est situé dans l’État d’Amazonas, à l’endroit où la rivière Tefé rejoint l’Amazone, au cœur de la plus grande forêt tropicale de la planète. Les chercheurs ont répertorié la mort de 130 dauphins roses et de 23 dauphins de l’espèce tucuxi. Des centaines de poissons ont également péri dans le lac.

«Effrayant»

Et cette même ville de Manaus, la principale métropole de l’Amazonie brésilienne, a été noyée, ces derniers jours, par des nuages de fumée venus d’incendies de forêt. La situation est aggravée selon les experts par le phénomène El Niño, qui réduit la formation des nuages et donc les précipitations. Mais la ministre brésilienne de l’Environnement, Marina Silva, a également mis en cause le «changement climatique incontrôlé».