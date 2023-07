La quasi-totalité de la Meurthe-et-Moselle en alerte renforcée

«Une majeure partie du territoire de la Meurthe-et-Moselle est placée depuis le 23 juin au niveau Alerte et la situation se dégrade rapidement. En effet, les mois de mai et de juin ont été très déficitaires en pluie et le niveau des nappes ainsi que les débits des cours d'eau sont nettement en-dessous des normales», a expliqué le préfet Arnaud Cochet dans un communiqué.