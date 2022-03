Secouer bébé sur iPhone ne fait pas rire tout le monde

Alors que l'AppStore se vante d'avoir des applications pour tout, certaines confinent parfois au n'importe quoi. Dernière exemple: «Baby Shaker», ou comment faire taire les cris de bébé.

«En fait dans l'iPhone, il y a une application pour à peu près tout». Tel est le message qui apparaît dans les spots des télévisions françaises pour vanter l'offre disponible dans l'AppStore. Une diversité qui peut être utile, comme l'application pour connaître l'état du trafic en direct; rigolote comme celle qui permet de remplir son écran avec de la bière virtuelle et parfois de très mauvais goût, comme l'application «Baby Shaker».

Un concept que certains ont pris avec le second degré nécessaire, tandis que d'autres ont estimé que cela relevait bien plus que du très mauvais goût. Ce fut le cas de Jennipher Dickens, une maman dont le bébé a subi de graves dommages cérébraux après avoir secoué trop fort par son père. Résultat: cette dernière a contacté le site américain Cnet, site de référence dans le domaine des nouvelles technologies. Et les conséquences ne sont pas faites attendre pour l'application devant le buzz naissant.