République dominicaine : Secourus après avoir passé 10 jours piégés sous terre

Plus de 70 experts et une quarantaine de techniciens venus de tout le pays ont participé au sauvetage.

Vaste plan de sauvetage

Gregores Mendez, un Dominicain, et Carlos Yepez Ospina, un Colombien, avaient été coupés de tout contact avec la surface le 31 juillet après un éboulement dans cette mine située à Cerro de Maimon, à environ 80 km au nord de Saint-Domingue. Plus de 70 experts et une quarantaine de techniciens venus de tout le pays ont participé au sauvetage. Un avion militaire canadien avait apporté dimanche 26 tonnes de machines et d’outillage de pointe pour les opérations de sauvetage.