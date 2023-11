Secret: D’où vient la célèbre langue rouge des Rolling Stones?

Cette langue des Rolloing Stones est «l’un des symboles du rock and roll les plus immédiatement reconnaissables au monde».

Le Victoria and Albert Museum britannique, qui détient l’œuvre originale dans ses collections, la qualifie de «l’un des symboles du rock and roll les plus immédiatement reconnaissables au monde. L’inspiration trouve son origine dans la figure de la déesse hindoue Kali à la langue tirée et aux lèvres rouges, a déclaré Mick Jagger au Times of India dans une interview publiée mercredi.