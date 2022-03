«Secret Story»: Quand les régisseurs critiquent les candidats

L’émission de TF1 étant diffusée 22 heures sur 24 sur Internet, cela nécessite la présence d’une équipe de régisseurs qui se lâchent parfois sur les candidats.

C’est le magazine Entrevue qui révèle les dessous de la régie de l’émission dans son dernier numéro. Selon les propos publiés dans ses pages, l’hebdomadaire aurait «piraté la régie» et dévoile ainsi en exclusivité les conversations croustillantes de la production de «Secret Story».

Ainsi lors du visionnage de la séquence ci-dessus, dans laquelle Cyril et Alexandra «s’amusent» sous les draps, les commentaires des régisseurs auraient été les suivants:

-Ce fut bref, sans intensité !

-On les laisse tranquilles.

-Non on les laisse pas tranquilles! Allez une petite b*** à l’air… Ils ont remis ça?

-Ca y est, c’est fini.

-C’est un rapide, laisse tomber elle est dégoutée!