Secte prônant le jeûne: dix nouveaux corps retrouvés

«Idéologie louche et inacceptable»

Cette affaire suscite horreur et indignation dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le président William Ruto a qualifié lundi de «terroriste» le «pasteur» de ce groupe appelé Eglise Internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church), Paul Mackenzie Nthenge, qui prononçait de jeûner pour rencontrer Jésus.

William Ruto a promis des mesures sévères contre ceux «qui veulent utiliser la religion pour faire avancer une idéologie louche et inacceptable». Les enquêteurs ont recherché des dizaines de fosses communes dans une vaste zone forestière de 325 hectares, située non loin de la ville côtière de Malindi.

«Horreur traumatisante»

Des failles

Selon la Croix-Rouge kényane, 212 personnes ont été signalées disparues à son bureau de recherche installé sur place. Le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, est attendu mardi sur le site des recherches. Cette affaire suscite de nombreuses interrogations sur des failles de la part des autorités policières et judiciaires, qui connaissaient le «pasteur» mis en cause depuis plusieurs années.

Débat sur le contrôle des cultes

Ce scandale a également ravivé le débat sur le contrôle des cultes au Kenya, pays majoritairement chrétien, où des «pasteurs», «Eglises» et autres mouvements religieux marginaux défraient la chronique. Kithure Kindiki a déclaré dimanche que ce massacre devait arriver à « non seulement à la plus sévère des punitions pour le ou les auteurs de l’atrocité (…), mais aussi à une réglementation plus stricte (y compris l’auto- réglementation) de chaque église, mosquée, temple ou synagogue à l’avenir».