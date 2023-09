Les élus hésitent à manifester pour la sécurité

«Double casquette»

«Ma fonction fait que je ne vais pas manifester, je prends mes responsabilités autrement», glisse la bourgmestre Lydie Polfer (DP). Elle rappelle avoir «souvent dit que la situation était inacceptable» et réclamé du ministère «davantage de policiers dans la rue». Un point que soulignent aussi les conseillers communaux Laurent Mosar (CSV) et François Benoy.

«Nous n’avons pas arrêté de position commune sur notre présence à la manifestation», reprend Mosar, qui «n’exclut pas d’y aller», en fonction de son agenda de député en campagne. Sa camarade de parti, Angélique Bartolini, présente sur la liste CSV aux communales, défilera avec sa «double casquette de militante et de commerçante» du quartier de la Gare. «La sécurité est l’un des sujets pour lesquels je me suis engagée. La situation s’est détériorée, ces cinq dernières années», explique celle qui demande «une police municipale» et à «bien faire la distinction entre les problèmes d’addictions et de trafic».