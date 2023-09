«Ma fille et sa copine se sont mises à jouer aux drogués»

À ses côtés, Anthony regrette que le quartier «soit moins attractif que les autres» à cause de la situation sécuritaire. Plus loin, Sergio, résidant de la rue d’Anvers, décrit «des gens qui trainent, dealent, volent et sont violents». Dominique, un jeune père de famille, s’inquiète: «Un jour, après avoir vu des choses dans la rue, ma fille et sa copine ont joué aux drogués», explique-t-il d’un ton affligé. Il réclame «de la prévention sur ce sujet, car tout le monde peut être touché par la drogue».