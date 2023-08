Le quotidien du quartier de la Gare affiché sur Instagram

LUXEMBOURG – Afin de sensibiliser à la situation du quartier de la Gare en Ville, des riverains partagent des photos et témoignages de leur quotidien sur le réseau social Instagram.

1 / 6 Les scènes de personnes en train de se droguer sont quotidiennes dans le quarter de la Gare… Instagram: Luxembourg Gare - sécurité et propreté De même que les deals… Instagram: Luxembourg Gare - sécurité et propreté Et les personnes dans les vapes. Instagram: Luxembourg Gare - sécurité et propreté

Créé vendredi, le compte Instagram «Luxembourg Gare - sécurité et propreté» dépassait déjà les 700 followers lundi en début de soirée. Des photos de boîtes aux lettres éventrées, deals en plein jour, seringues, traces de sang et autres déchets, squats devant des résidences privées, personnes en train de se droguer en pleine rue… y sont publiées ainsi que des témoignages de riverains. «On a besoin de montrer ce qu'on vit chaque jour dans le quartier de la Gare à Luxembourg. Depuis le Covid, ça empire de jour en jour», explique Graziela, qui habite là depuis quatre ans et supervise ce qui est publié sur le compte.

Jusqu'à vendredi, ces photos et témoignages des riverains et commerçants n'étaient visibles que par les membres d'un groupe créé sur WhatsApp mi-juillet. Les partager sur Instagram permet de «montrer que de nombreuses personnes sont concernées par ces problèmes et sensibiliser les autorités. On est dans une situation terrible», ajoute-t-elle.

Des mesures concrètes attendues

Des hashtags #luxembourg et #tourismluxembourg accompagnent chaque publication. «Nous ne voulons pas que les gens décident de ne plus venir au Luxembourg à cause de nos publications mais si elles ont un impact international alors il y aura peut-être des mesures concrètes qui seront prises».

L'autorisation de la ville de Luxembourg pour la manifestation du 23 septembre se fait encore attendre. Malgré tout, Graziela l'assure, les actions des riverains et commerçants ne s'arrêteront pas là pour autant. «Une réunion publique aura lieu après les élections avec les élus pour les sensibiliser à nos demandes», conclut-elle.