Sécurité dans le quartier de la Gare: «Le problème n’est pas la police mais qui lui donne les ordres»

Complices, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) et le premier échevin de la capitale Serge Wilmes (CSV) ont affiché, mercredi, leur unité sur le logement et la sécurité.

Lydie Polfer et Serge Wilmes sont visiblement sur la même longueur d'onde. Editpress

Entre hochement de tête approbateurs, liste des idées qu’ils partagent et déclarations amènes, la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer (DP) et son premier échevin Serge Wilmes (CSV) se sont (re)dit mercredi, lors d’un City breakfast très politique à douze jours des législatives, tout le bien qu’ils pensent de leur collaboration entre libéraux et chrétiens-sociaux à la tête de la Ville. Une gouvernance récemment prolongée pour six ans. Et dont ils n’ont pas caché leur désir de voir s’étendre bientôt au niveau national…

D’une seule voix ou presque, les deux élus ont réagi à la manifestation sur la sécurité à la gare, affichant leur «compréhension» à l’égard des revendications. «Ils ont raison sur tout ce qu’ils ont dit. Ce sont des situations inacceptables. Cela fait mal de voir ça, a lâché Lydie Polfer. Je ne veux pas perdre espoir et continuer à me battre. Dimanche en huit, les électeurs doivent faire des choix et notre position est très claire là-dessus», a-t-elle martelé.

Une police municipale

Une nouvelle fois, l’élue DP a dénoncé le fait que «la bourgmestre ait selon les textes la charge de la sécurité publique mais pas les moyens car elle n’est pas le chef de la police. Ce n’est plus acceptable car la police est la seule qui a la possibilité d’intervenir, y compris par la force si nécessaire. Ce n’est le cas ni des agents communaux ni des agents de sécurité privée».

Sa priorité: la mise en place d’une police municipale sur laquelle elle aurait autorité. «Cela suppose une loi. Mais je mettrai tout mon cœur pour que l’on y parvienne. (…) Le problème ce n’est pas la police, mais qui lui donne les ordres. Qui définit les priorités. Qui est le mieux placé pour le faire sinon la commune qui est au plus proche des habitants. Nous avons eu, lors du dernier mandat, seize réunions avec les habitants ou les commerçants du quartier de la Gare. Nous recevons des piles de courrier». Certains dénonçant par exemple des activités suspectes derrière les panneaux des travaux de l’immeuble des CFL sur la place de La Gare.

«La situation à la gare est déplorable»

«On travaille bien ensemble. On a vu l’harmonie qu’il y a entre moi et Mme Polfer. Ce qui fonctionne bien au niveau de la Ville pourrait très bien fonctionner au niveau du pays. Mais c’est aux électeurs de faire leur choix», a abondé le premier échevin Serge Wilmes. Et ce dernier ne s’est pas privé de poser quelques mines dans le jardin du ministre écologiste de la Sécurité intérieure Henri Kox.

«La situation à la gare est déplorable. On la pointe du doigt depuis des années. On fait pression sur le gouvernement pour que la police, la justice, la santé, l’immigration disposent de moyens légaux pour essayer d’améliorer la situation. Un effort a été fait au niveau du recrutement de police mais seulement parce que la Ville et les habitants ont forcé la main au ministre de la police».

Et de rappeler que DP et CSV plaident pour la «réintroduction d’une police municipale intégrée au sein de la police grand-ducale. Mais aussi pour un vrai «Platzverweis» (éloignement d’une personne qui entrave l’accès d’un bâtiment), ou encore pour plus de caméras de surveillance. Les deux partis sont favorables à la comparution immédiate pour donner plus de moyens à la justice, à l'interdiction de territoire pour ceux qui ont été trouvés illégalement sur le territoire, mais aussi souhaitent améliorer l’offre de santé. «On avait évoqué le fait de créer une structure pour les femmes toxicomanes afin de les sortir d’une relation de dépendance par rapport aux trafiquants, ou encore de reconstruire l’abrigado sur le même site mais en faire un nouveau».