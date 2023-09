Les conseils d'une ex de la CIA et du FBI pour passer de bonnes vacances

Les vacances touchent à leur fin mais vous avez peut-être déjà en tête les prochaines. Pour partir sereinement, quoi de mieux que les conseils d’une experte en sécurité? Tracy Walder, ancienne agente spéciale du FBI et de la CIA, a compilé dans une vidéo TikTok les précautions à prendre quand on décide de quitter son domicile pour passer du bon temps.

Tout commence évidemment par le choix de la destination: Tracy Walder conseille de se renseigner sur de potentielles menaces terroristes et d'installer une application qui alerte vos proches de votre position en cas d’urgence. En ce qui concerne le choix de l’hébergement, elle ne réserve jamais auprès de privés. «Vous faites vraiment confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas», a-t-elle confié à l’agence de presse South West News Service (SWNS). Et d’ajouter qu’il ne faut pas se fier aux avis sous les annonces, car «vous ne savez pas qui les écrit».

Une fois l’hôtel choisi, Tracy Walder recommande de réserver une chambre entre le 3e et le 6e étage. Assez loin du rez-de-chaussée mais pas non plus trop haut parce qu’«il vous sera très difficile de sortir rapidement».