«La sécurité ne peut être la mission de la police seule»

Ce dernier assure aussi que les recrutements portent leurs fruits. «Les 176 recrues assermentées la semaine dernière sont dorénavant sur le terrain tout comme 199 fonctionnaires-stagiaires dans le cadre de leurs stages pratiques (2e année). Les 189 recrues de la troisième vague sont entrées à l'école de Police et la quatrième débutera à l'automne 2023». Tout en admettant que «renforcer la police est une entreprise de longue haleine», le ministère estime que «les premiers succès (...) se font ressentir sur le terrain, notamment une visibilité renforcée». Côté structurel, le système ELS (Einsatzleitsystem) permet «d'envoyer les patrouilles les plus proches et disponibles lors des faits».