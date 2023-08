Oui, la police patrouille davantage dans le quartier de la Gare de Luxembourg

Photo: WhatsApp «Quartier Gare – sécurité et propreté»

Agressions, menaces, atmosphère lourde, dealers de moins en moins discrets et toxicomanes de plus en plus jeunes, sans-abrisme, prostitution: par tous les moyens, les habitants du quartier de la Gare cherchent à alerter l'opinion sur une situation qui, selon leurs témoignages, s'aggrave autour de chez eux.