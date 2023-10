Sécurité routière au Luxembourg: C'est le moment de préparer sa voiture pour l'hiver

1 / 8 Lors de la campagne, les pneus, l'éclairage et la batterie sont contrôlés. Marion Mellinger/L'essentiel Pour les pneus, leur âge, leur usure et la pression sont vérifiés. Marion Mellinger/L'essentiel Si les pneus sont trop usés, l'ACL ne délivre pas la vignette attestant que tout est en ordre. Marion Mellinger/L'essentiel

Vérification de l'état des pneus, leur usure, leur âge, test de la batterie, contrôle et réglage des éclairages. Alors que l'hiver approche, l'Automobile Club du Luxembourg (ACL) propose, jusqu'au 17novembre, de contrôler gratuitement votre véhicule. Pour le premier jour de la campagne pneus et éclairage, lundi, la file de voitures ne désemplissait pas, sur le parking du Cactus, à Kayl.

Au total, 282 véhicules ont été inspectés par les équipes de l'Automobile club. Deux mécaniciens du diagnostic center se chargaient de l'aspect technique du véhicule comme l'état des pneus et le réglage des phares. Tandis que les autres membres du personnel s'assuraient du bon fonctionnement des différentes ampoules. Si le véhicule remplit les critères requis, le conducteur reçoit une vignette, attestant que tout est en ordre.

«Je fais ça surtout pour ma sécurité»

Craignant un défaut du feu avant gauche, Joël a décidé de faire contrôler son véhicule. «L'ACL est un organisme fiable et compétent. Je ne suis pas membre mais je viens presque tous les ans, d'autant plus que c'est gratuit», relate-t-il. Et il avait vu juste, étant donné qu'il avait effectivement un phare qui éclairait trop bas.

Pour Susana, il n'est pas question de ne pas faire vérifier sa voiture avant l'hiver. «Ça me rassure. Je fais ça surtout pour ma sécurité». Ana vient tous les ans également et a profité de ce contrôle pour confirmer qu'elle devait changer ses deux pneus avant. Et la réponse était oui. Elle est donc partie rassurée, mais sans la vignette.

Sur les 5 478 contrôles d'éclairage et de pneus réalisés en 2022, les phares de 11,61% des véhicules ont été réglés sur place, 3,61% avaient un éclairage défectueux et 4,36%, des pneus non réglementaires. Sur 2 117 contrôles de batterie, elle était défectueuse sur 14% des véhicules et faible sur 22,47%.

Le bon état technique des véhicules contrôlé par la police Jusqu'à fin décembre, la police contrôlera le bon état technique des véhicules, notamment les pneus et l'éclairage. Sur ce dernier point, il y aura une phase préventive jusqu'au 19 novembre. Les usagers ne seront pas verbalisés mais auront cinq jours pour mettre leur véhicule en conformité, au risque d'écoper d'une amende de 74 euros. La loi impose des pneus hiver ou 4 saisons dans des conditions hivernales (verglas, neige tassée ou fondante, plaques de glace ou de givre).

