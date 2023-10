Sécurité sociale au Luxembourg : Les cas de cotisations non payées ont bondi de 40%

Rappelons que les mesures d’aide temporaires prises dans le cadre de la pandémie, suspendant les mesures de recouvrement forcé pour les indépendants et entreprises du secteur horeca, sont arrivées à terme en juillet 2022.

Quand une entreprise ou un indépendant ne paie pas ses cotisations sociales, une première étape de recouvrement est mise en œuvre par le service salariés pour les entreprises et par le service indépendants pour les indépendants (artisans/commerçants et activités libérales), expliquent le ministère de la Sécurité sociale et le CCSS.