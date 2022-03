Plaisir des sens : «Séduire, c'est être en osmose avec son parfum»

La parfumeuse suisse Vero Kern crée des fragrances encensées par les connaisseurs. Elle dévoile ici sa manière de travailler.

Un flacon de l’extrait d’«Onda» de Vero Kern est exposé au musée de Design et d’Arts appliqués contemporains (Mudac), à Lausanne.

À 74 ans, Vero Kerne, indépendante et travaillant chez elle, est un électron libre dans un business régi par des grands groupes internationaux. À travers le monde, et en particulier en France, les amateurs de fragrances rares l’admirent et ont parfois récompensé son travail.